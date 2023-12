Il Giorno più bello | dove è stato girato il film del 2022? Ecco tutte le location

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilpiùdelcon Luca e Paolo, èin varie zone del torinese, tra la città capoluogo del Piemonte a San Giorgio Canavese. Leesplorano il centro di Torino e le sue zone adiacenti. Ilcon Luca e Paolo in cui viene ereditata l’azienda da wedding planner dei genitori e viene organizzato un grande matrimonio per salvare l’attività vede le suea Torino. Il luogoAurelio decide di passare l’attività a Serena e la chiama è il ristorante Esperia in via Moncalieri 2, la piazza dalla quale parte per organizzare il matrimonio di Chiara è piazza Palazzo di Città, la stradina in cui Camillo aspetta il protagonista per andare in villa è via Amedeo Avogadro 26 e la sala ...