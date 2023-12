Il generale Vannacci si candida? C’è un precedente a sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’esplosione del caso in estate ha portato tanta fortuna a Roberto. Le polemiche sul suo libro “Il mondo al contrario” (opera autoprodotta) gli hanno consentito un boom di vendite dopo essere finito nel mirino die associazioni varie per i giudizi espressi nei confronti di omosessuali, donne, migranti e cambiamento climatico. A capo della Task Force 45 durante la guerra in Afghanistan, ildell’Esercito è stato nominato nuovo Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri e poche ore dopo è stata ufficializzata un’inchiesta – forse due – nei suoi confronti. Insomma, è l’uomo del momento. Anche perché si parla di lui in ottica europee 2024… Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su una possibile discesa in campo dialle elezioni Ue in programma nel 2024. I ...