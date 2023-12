Il gala a Buckingham Palace | la royal family dopo i nuovi attacchi sul razzismo…

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Felici come non mai. Sorridenti, sereni, tranquilli. Forse si tratta di una calma solo apparente, è vero. Sta di fatto che la strategia dei Windsor, in atto ormai da un paio d’anni, di fare buon viso a cattivo gioco agli(diretti o indiretti) dei Sussex sta ripagando. La rivelazione nel libro di Omid Scobie, Endgame, dei nomi dei presunti razzisti all’interno della– per chi non lo sapesse, l’edizione olandese del volume, ora ritirata, conteneva si dice per errore, le identità dei due, Kate Middleton e re Carlo, che avrebbero fatto un commento con Harry sul colore della pelle che avrebbe avuto Archie – non ha scosso l’istituzione monarchica. Lo scandalo è già finito nel dimenticatoio, ...

Ed è così che la sera del 5 dicembre re Carlo, la regina Camilla, William e Kate hanno ospitato a Buckingham Palace il tradizionale ricevimento per i diplomatici. Un appuntamento con cadenza annuale, ...

