Il freddo travolge ancora la Bergamasca | si toccano anche i -5°C

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lo scenario a macro-scala è caratterizzato da una intensificazione dello scorrimento zonale della corrente a getto polare alle medie latitudini, che dal vicino atlantico spinge verso l’Europa aria decisamente più mite rispetto a quella esistente, mentre sulla Russia occidentale prende piede l’instaurasi di una condizione di blocco (seppur probabilmente solo temporanea) dovuta alla discesa di aria glaciale dall’Artico. Le sorti del tempo delle prossime settimane su gran parte d’Europa, Italia compresa, saranno quindi condizionate da quando, come e dove si avrà la prevalenza di una o dell’altra configurazione. L’Italia, almeno per questa settimana, vedrà l’influsso delle miti correnti atlantiche, con un sistema frontale il giorno 8 e sostanziale maltempo, seguito da variabilità ma con nebbie in pianura. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 6 ...