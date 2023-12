Il femminismo secondo la ministra Roccella | «La teoria gender è il nuovo patriarcato | Meloni al governo il coronamento di un sogno»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lalaper la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia, non è che una versione 2.0 del. Ai microfoni di Rai Radio 1 ha infatti spiegato: «Le donne sono oppresse a partire dal loro corpo: anche gli stupri riguardano il corpo, la differenza sessuale. Cercare di mascherare questo elemento vuol dire indebolire la lotta delle donne. C’è l’idea della cancellazione del femminile. Le teorie delnon producono però lo stesso effetto sul maschile. La parola donna non si può dire, si dice persona con l’utero ma non si dice una cosa analoga per definire un maschio, che resta uomo. È unaggiornato». D’altronde lasi definisce una «vecchia femminista», e come tale ...