Il disappunto di Meloni | “La mia vita in piazza senza pietà”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel corso di un’intervista a Non Stop News trasmessa su Rtl 102.5, il premier Giorgiaha toccato una serie di temi sensibili, tra cui la relazione tra la politica e la magistratura, l’effetto della pandemia sulle giovani generazioni, e il suo punto di vista sulla riforma costituzionale in discussione e il contrasto tra partiti politici. La lite governo-giudici “Non vedo alcuno scontro tra politica e magistratura, non potrebbe venire da me, persona di destra con grande rispetto per chi serve lo Stato”, ha affermato il premier, puntando poi il dito contro “una piccola, piccolissima ma rumorosa parte della magistratura che per ragioni ideologiche ritiene di fare altro rispetto al suo ruolo, disapplicando provvedimenti di un governo che non condivide”. Sull’argomento, laha manifestato stupore sulle affermazioni dell’Anm secondo cui “la ...