Il direttore Leijtens a Meloni | “Su accordo con Albania nessun aiuto…”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il numero uno di Frontex, l’Agenzia europea di guardia costiera e frontiera, non può collaborare con l’Italia sui rimpatri con i vicini albanesi Frontex alza le mani anzi, se ne guarda bene d’intervenire sul famosotra Italia esulla migrazione. E annuncia che non potrà dare il suo supporto al governo italiano sulle operazioni di rimpatrio dei migranti “irregolari” che verranno portati nei centri sulla costa albanese. A dirlo è il numero uno dell’Agenzia europea Hans Leijtes che si occupa dei rimpatri e di operare sulle frontiere e sulle coste dei paesi extra–Ue: “Anche se siamo attivi in, non potremo aiutare l’Italia con i rimpatri da lì perché non ci è consentito farlo da Paesi extra-Ue“. Ursula von Der Leyen con alle sue spalle il numero uno di Frontex Hans(Ansa Notizie.com)Una ...

