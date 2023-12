Il conservatorismo italiano è saldamente atlantista Parola di Alli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Abbiamo in casa nostra un modello diincarnato da Giorgia Meloni che non ha dato nessun segnale di cedimento sull’atlantismo”, dice a Formiche.net il segretario generale della Fondazione De Gasperi, Paolo, già presidente dell’Assemblea Parlamentare della Nato. Ileuropeo, osserva, in questo momento non è un problema dal punto di vista dell’atlantismo e neanche dal punto di vista dell’europeismo. Di contro la tradizione anglosassone è una tradizione storicamente bipolare, dove anche il sistema dell’alternanza aiuta a liberarsi in fretta delle leadership. “Il ricordo svanisce abbastanza rapidamente, perché è un sistema collaudato ormai da decenni negli Stati Uniti, che comunque garantisce, attraverso un sistema di pesi e contrappesi, che quello che prevalga non sia il leaderismo, ma i contenuti”. Il ...