Il Coni omaggia i campioni bergamaschi | benemerenza anche a Toloi e Pessina

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Bergamo. “Le medaglie sono premi che ci rimangono per la vita”. Lara Magoni, nelle vesti di delegato provinciale del, conclude così la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive da parte del comitato agli atletiche nel 2021 hanno ottenuto risultati sportivi di prestigio a livello nazionale, europeo, o mondiale. Tra di loroil capitano dell’Atalanta Rafaele l’ex nerazzurro Matteo, oggi capitano del Monza, premiati per la vittoria con la nazionale italiana a Euro 2020. Entrambi hanno presenziato alla cerimonia, che si è svolta nell’auditorium della Cittadella dello Sport martedì (5 dicembre). “La Provincia di Bergamo ha tanti atleti meritevoli e credo ne abbiaaltri, ma purtroppo tante federazioni non segnalano i loro ...