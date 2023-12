Il cappello in inverno danneggia la chioma? Abbiamo la risposta

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Perdere i capelli non è sempre un dramma: il più delle volte si tratta di una fase e il problema è dovuto a questioni genetiche. Nonostante sembra ci siano pochi aspetti che una donna possa vivere peggio dell’alopecia androgenetica femminile, perdere circa 100 capelli al girono è normale! «Nella maggior parte dei casi, la caduta eccessiva dei capelli rientra nel quadro del cosiddetto Telogen Effluvium. Questo rappresenta la fase finale del ciclo di vita del capello, quella in cui il fusto perde l’ancoraggio alla radice e si stacca, lasciando spazio per la crescita del nuovo capello. In condizioni normali, non più del 20% delladovrebbe trovarsi in questa fase» spiega la Dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa di AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e ...