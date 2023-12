Il 2024 sarà l’anno in cui ci vestiremo sempre allo stesso modo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un altro anno di moda è ormai finito. Dodici mesi di sfilate, dichiarazioni, collezioni e trend che si ripetono in maniera ciclica con il brivido di potersi aspettare qualcosa di nuovo nelche verrà. In realtà, la costante di questa girandola che ci vede spesso protagonisti più o meno consapevoli è la capacità di riuscire a disattendere le aspettative settate a inizio anno, quando i proclami su ritmi e sostenibilità suonano trionfanti tramite interviste e comunicati stampa. Se sembra essere diventato difficile, se non impossibile, anticipare cosa succederà nel prossimo anno, forse questa volta le previsioni della sfera di cristpotrebbero essere un po’ più limpide. Partiamo dalle certezze, da quello che è effettivamente è successo da gennaio fino a pochi giorni fa, il valzer dei direttori creativi che in maniera inesorabile ha fatto saltare ...