Il 2023 si conferma l’anno dei record climatici negativi | novembre è il più caldo mai registrato

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non sono buone le notizie che arrivano sul fronte climatico. Questoè stato ilpiùmaia livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,22°C, 0,85°C sopra la media del periodo 1991-2020 pere 0,32°C sopra la temperatura del precedentepiù, nel 2020. Sono i dati rilevati dal servizio Copernicus Climate Change (C3S) , implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’Ue. L’anomalia della temperatura globale perè stata pari a quella di ottobree solo inferiore all’anomalia di settembredi 0,93°C. ...