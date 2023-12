Il 2023 è stato l' anno record per Tik Tok

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - . La piattaforma conta150 milioni di utenti in Europa, di cui oltre 19.7 milioni solo in Italia, che utilizzano il social per raccontarsi e condividere, diventando protagonisti di trend e fenomeni virali. Se l'Impero Romano ha catalizzato l'attenzione (e i pensieri) di molti - incluso Alberto Angela - e #BarbieCore ha tinto di rosa l'estate, nella community ha riscoperto melodie di Mina e di Céline Dion, non perdendo occasione di vivere giornate sentendosi parte di un film diretto da Wes Anderson e, senza imbarazzo, essere #TubeGirl durante un viaggio in metropolitana. Su Tik Tok nascono delle vere e proprie star in grado di influenzare comportamenti (non sempre positivi), fare tendenza, dettare la moda. Proprio dall'ordinaria quotidianità provengono alcune delle storie e personaggi a cui la community si è maggiormente affezionata nel corso ...