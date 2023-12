Ieri in Campania | Avellino | Capodanno con Venditti e Luchè

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, martedì 5 dicembre 2023.brinderà al 2024 con Antonello. L’accordo è stato siglato, ora è ufficiale. Il due cantautori saranno protagonisti del concerto organizzato dall’Amministrazione comunale per la notte di, nella centralissima Piazza della Libertà. (LEGGI QUI) Benevento – La sanità italiana è ammalata ed i suoi operatori scendono in piazza incrociando le braccia bloccando le prestazioni non urgenti. Anche a Benevento si è registrata la protesta promossa dalla sigla sindacale Nursing Up. La manifestazione si è svolta al Corso Garibaldi davanti al Palazzo della Prefettura. (LEGGI QUI) Caserta – Sconto di pena in appello per Gabriel Ippolito, il giovane di Caivano ...