(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel 2022, in piena attività col Milan, Zlatanhimovic aveva postato questo video in cui mostrava una serie ditipici del taekwondo, arte marziale di cui è grande appassionato. E sotto al ...

Altre News in Rete:

Ibra, calci al volo da urlo! E cita pure Bruce Lee...

Nel 2022, in piena attività col Milan, Zlatan Ibrahimovic aveva postato questo video in cui mostrava una serie ditipici del taekwondo, arte marziale di cui è grande appassionato. E sotto al video pubblicato su Instagram aveva anche citato Bruce Lee: 'Devi essere senza forma. Senza forma, come ...

Zlatan Ibrahimovic, che potenza: si allena agli anelli come Jury Chechi Eurosport IT

Ibra al Milan, accordo vicino ma annuncio non imminente Agenzia ANSA

Da Ibra a Sergio Ramos passando per Balotelli: tutti i... fighter del pallone

Kickboxing, taekwondo, judo, boxe, mma: gli sport da combattimento affascinano i calciatori. C'è chi li guarda in tv mentre molti hanno scelto di praticarli, così da sviluppare nuove abilità. Il milan ...

G. Di Giovanni e C. Soldi

Zlatan ha tracciato la via, dopo di lui sempre più giocatori hanno scelto di sottoporsi a sedute di boxe, kickboxing e mma. Ecco perché lo fanno ...