I metalmeccanici contro Mr Microsoft | “Guadagni troppo” Ma il problema sono i cervelli in fuga

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Iitaliani se la prendono con. Troppi i 48,5 milioni di dollari che l’amministratore delegato del colosso software si mette in tasca a titolo di compenso per l’esercizio 2022-2023, incalza il Fondo Cometa, che si occupa di creare una pensione integrativa a 480mila tute blu del nostro Paese. Cometa, che è il principale fondo pensione italiano, interverrà quindi all’assemblea dei soci del gruppo americano. L’assegno che incassa Satya Nadella equivale a 250 volte il salario mediano dei dipendenti del gruppo che ha inventato Windows, proseguono le tute blu stigmatizzando come le parti variabili rappresentino il 1.826% del salario base. Difficilmente questa battaglia avrà successo, considerando che il Fondo Cometa ha in pancia azioniper unvalore di 130 milioni di dollari su una ...