I cocktail per l’aperitivo natalizio perfetto | protagonista il cetriolo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “di Natale” è un trend virale con oltre 16mila post su Instagram, tanto da diventare un caso mediatico Il Natale si avvicina ed è partita la riscoperta degli usi e costumi più stravaganti per sorprendere amici e parenti nel periodo più atteso. Ma quest’anno, secondo gli esperti di Hendrick’s Gin e Torre in Fondazione Prada, ilsarà solo uno, sull’albero come in tavola, fino nei piatti e nei bicchieri: si tratta del “di Natale”, una curiosa e peculiare antica tradizione, meglio nota a livello internazionale come “Christmas Pickle”, che unisce Europa e Stati Uniti, a partire proprio dalle origini tedesche dell’usanza divenuta negli ultimi anni popolarissima oltreoceano. Oggi, infatti, quello deldi Natale è un rito capace di attirare l’attenzione della stampa internazionale, tanto ...