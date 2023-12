I carteggi di Cospito e Messina Denaro e la giustizia morale della magistratura

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’altro giorno, durante una trasmissione televisiva, mi è capitato di ricordare quel che scrisse Alfredoa proposito del 41bis: il sistema di tortura legalizzata che, per evitare a mafiosi e terroristi (a volte in custodia cautelare, e perciò tecnicamente innocenti) di comunicare con l’esterno, finisce per disporre divieti che sarebbero buffi se non fossero tragicamente effettivi: dai minuti d’aria per non concedere troppa letizia al detenuto fino all’inibitoriamusica neomelodica, perché il boss potrebbe ritrarne motivi di rinvigorito orgoglio.scriveva, in una lettera dalla sua prigionia, di ritenere incivile il regime del 41bis, incivile non perché lui vi fosse sottoposto ma per chiunque. In collegamento c’era il noto «garantista nel processo elista nella pena» Andrea Delmastro Delle ...