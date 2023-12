Hosteria Amedeo – Montecompatri

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)Via, 31 – 00078– Roma Telefono: 06/94341163 Sito Internet: www.medeo.it Tipologia: romana Prezzi: antipasti 3/14€, primi 9/10€, secondi 12/18€, dolci 5€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Pienamente soddisfacente l’esperienza in questo locale dei Castelli Romani, che si conferma come uno dei testimoni più autentici della cucina laziale. Ottime materie prime trasformate in piatti semplici e gustosi da una mano sicura e non scevra da intelligenti rivisitazioni e digressioni, ne fanno un approdo sicuro per gli amanti della tradizione. Il menù non è molto ampio, ma ai piatti della carta se ne aggiungono numerosi altri secondo mercato. Abbiamo iniziato con degli ottimi porri gratinati, patate e salsa al parmigiano e tartufo bianchetto, molto ...