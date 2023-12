Hollywood | firmato l’accordo che mette fine allo sciopero degli attori | “E’ l’inizio di una nuova era per il settore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il sindacatoha ratificato ufficialmentecon i produttori di. Dopo 118 giorni di, per la cronaca la più lunga battaglia frontale tra star e studios della storia del cinema, l’intesa è stata approvata dal 78% dei 160mila iscritti al sindacato SAG-AFTRA. Si tratta di un nuovo contratto triennale che prevede, rispetto ai piani previsti prima dello, un aumento generale dei salari di oltre un miliardo di dollari, quindi dei salari minimi del 7% nel primo anno, poi a scalare del 4% e del 3,5%, più i bonus per le repliche delle serie in streaming. La pasionaria Fran Drescher, presidente del sindacato ha parlato di “enorme vittoria per gli” e “diera per il”. Drescher ha ...