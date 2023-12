Hockey ghiaccio | nella serata di Alps League arriva il ko di Vipiteno in casa di Bregenzerwald

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un solo match in programmadi2023-2024, ma nel quale era presente una squadra italiana. Sul, infatti, abbiamo visto iBroncos, impegnati indelper una sfida di alta classifica che ha visto il successo degli austriaci alla MesseArena Dornbirn. La rete porta la firma di Tschofen al minuto 41:42. CLASSIFICA2023-2024 1 Rittner Buam Sky20 15 3 1 1 87 46 +41 48 2 Red BullJuniors 22 13 5 2 2 80 55 +25 45 3 EK Die Zeller Eisbären 21 11 3 4 3 85 58 +27 444 Wipptal Broncos Weihenstephan 22 13 5 0 4 87 61 +26 43 5 EC22 12 5 1 4 ...

