Ho visto un Mefistofele eccellente | tranne che per l’attualizzazione a tutti i costi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dal 27 novembre al 5 dicembre è andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma ildi Arrigo Boito, un unicum nella produzione operistica italiana dell’Ottocento. Figura dal fascino peculiare e dai grandi onori in vita (fu Direttore del Conservatorio di Parma, laurea honoris causa in musica presso l’Università di Cambridge e senatore del Regno d’Italia), dalla vita avventurosa (fu, tra le altre cose, volontario garibaldino e amante di Eleonora Duse) e dalla creatività vulcanica e versatile (autore di poesie, opere teatrali, traduzioni anche celebri, novelle e, per l’appunto, compositore) Boito ha pagato negli anni, talvolta, l’etichetta scolastica di “scapigliato”, che ha spesso ridotto il suo talento principalmente al ruolo di librettista di alcuni capolavori dell’ultima fase del repertorio verdiano. Il(composto nella prima ...