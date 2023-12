Hit Parade | trionfa il rap in cima alla classifica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non è stata una settimana particolarmente ricca di nuovi ingressi nelladegli album più venduti, anzi la stessa situazione si è riflessa anche sui singoli più acquistati. Qualche novità appare tra i vinili, con il trionfo indiscusso del genere rap. Si sta per chiudere un anno che ha segnato per molti artisti nuovi record, ambiti riconoscimenti, ma soprattutto novità in campo discografico. Nonostante la fine dell’anno sia sempre più vicina e già è partito il contorovescia che ci avvicina al nuovo anno il panorama musicale non si ferma e lo dimostra anche ladei singoli, album e vinili più venduti secondo Fimi/Gfk. Inno Sfera Ebbasta e Tedua, foto Ansa – VelvetMagSi parte d...

Altre News in Rete:

Taylor Swift persona più interessante del mondo per People

Finalista per la copertina della Persona dell'anno di Time, Taylor Swift si e' piazzata in testa alladi People delle persone piu' interessanti dell'anno. La popstar ha incassato anche un maxi - risultato con Forbes: quinta worldwide tra le donne piu' potenti del pianeta dietro alla ...

Maurizio Seymandi: «Portai le hit parade in tv con Superclassifica Show. Fui silurato per Gerry Scotti» Corriere della Sera

Sfera Ebbasta, il nuovo album a valanga sulla hit parade - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Christmas parade preparations begin before floats hit Downtown Bryan Thursday

The Holiday Stroll will begin earlier this year at 5:00 p.m. with over a dozen local shops, restaurants and businesses having specials.

Malabar Hill reservoir check on Dec 7: Water supply to be hit

MUMBAI: The BMC has announced a temporary disruption in water supply to parts of the city due to the upcoming inspection of the Malabar Hill reservoir.