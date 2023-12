Highlights e gol Luton Town-Arsenal 3-4 | Premier League 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilcon glidi3-3, sfida valida per la quindicesima giornata di. Gara emozionante, sbloccata al 20? da Gabriel Martinelli. I padroni di casa trovano il pareggio cinque minuti dopo con Osho, ma poco prima dell’intervallo arriva il nuovo vantaggio Gunners grazie a Gabriel Jesus. Ilperò non ci sta e nella ripresa prima pareggia con Adebayo e poi passa addirittura in vantaggio grazie a Ross Barkley al 57?. Havertz al 60? riporta la gara in equilibrio sul 3-3 che sembra definitivo. Ma nel recupero, al 97?, Rice segna la rete del 4-3 per l’che può così festeggiare un incredibile successo che lo lancia a +5 in classifica sul Liverpool secondo. SportFace.