Hellas Verona nei guai | la guardia di finanza nella sede del club della Serie A di calcio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Improvvisamente l’incubo peggiore per i tifosi. Ladiin queste ore sta effettuando acquisizioni e sequestri di documenti contabilidell’che militaA di. E’ una delle società coinvolte in un’indagine su fatture false emesse da una società cartiera che si occupa di concessioni pubblicitarie. Nell’inchiesta ribattezzata “Operazione Cyrano”, diretta dalla Procura di Reggio Emilia, condotta dadie polizia, sono 26 le persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessate anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Stando a quanto ...

Il Verona: "la Finanza non ha fatto perquisizioni, contestate tre fatture da 50mila euro"

La nota del club: 'La Guardia di Finanza sta effettuando un'indagine su una società terza e non sull'. Non è stata effettuata alcuna perquisizione né nella sede né altrove'Veronaís Bosnian forward Milan Djuric (C) argues with referee Ermanno Feliciani during the Italian Serie A ...

Calcio: Hellas Verona, 'indagine Gdf su società terza, contestazioni per 50 mila euro'

Verona, 6 dic. (Adnkronos) - "La Guardia di Finanza sta effettuando un’indagine su una società terza e non sull’Hellas Verona. Non è stata effettuata alcuna perquisizione né nella sede né altrove. Il ...

Verona, guardia di finanza nella sede dei veneti: il motivo

La guardia di finanza ha fatto visita questa mattina nella sede dell'Hellas Verona. E' quanto divulgato dall'Ansa, in merito ad ...