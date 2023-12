Haroun Fall | «Quando mi disegnavo bianco»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) I primi otto anni con una famiglia affidataria italiana, poi lo strappo: il Tribunale dei Minori lo ricolloca in casa con il padre biologico, che presto, però, lo abbandona in comunità.conosce la rabbia e la voglia di perdersi. Ma il teatro lo salva. E oggi si batte per non essere più «l’unica persona nera nella stanza»