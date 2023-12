Hanno cultura pari a zero | i Galletti vincono e scoppia la bufera a Reazione a Catena

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Amantengono lo scettro di campioni i "". Questa sera, dopo un'avvincente sfida contro gli sfidanti, i campioni sono arrivati allafinale con un montepremi pesantissimo: 91mila euro. Livio, Silvia e Simonagestito bene la puntata con una ottima prestazione all'"Intesa vincente". Infatti il gioco chiave che permette l'accesso allafinale è stato vinto in scioltezza. Dopo aver fatto fuori le Multivitamine nella puntata di ieri sera, questa volta è toccato ai Simonetti piegarsi alle intuizioni del trio dei. Ma nel momento decisivo, quello che avrebbe permesso ai tre di mettere le mani sul ricco montepremi, qualcosa è andato storto. Infatti la parola finale dellache avrebbe messo nelle tasche ...

Altre News in Rete:

Il libro piace ancora, soprattutto se parla

... podcast e serie audio saranno presentati a Roma in occasione di 'Più Libri Più Liberi' e mostrano un aumento del 5% di quanti nel 2023consumato audio entertainment. Le cifre sembrano smentire ...

La truffa del bonus cultura. L'ipotesi: duplicati gli Spid LA NAZIONE

Incontro: "Dove Agricoltura e Cultura hanno la stessa radice" Vicenzareport

Buchmesse, Mazza 'in Germania c'è voglia di Italia'

Ora non abbiamo Eco o un Umberto Eco. Dobbiamo lavorare in squadra, presentando una cultura plurale, variegata". Lo ha detto Maura Mazza, commissario straordinario del Governo per l'Italia Ospite ...

Kristian W. Andersen (ISPO): “Saremo una piattaforma di business e cultura. Nel 2024 avremo un evento a Parigi e vari pop-up in Europa”

Il direttore creativo di ISPO rivela a FashionNetwork.com il piano della fiera tedesca di outdoor di realizzare in Europa dei pop-up che mixano moda, sport e musica, e anticipa un evento a Parigi prim ...