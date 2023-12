“Ha avuto un brutto incidente” Uomini e Donne | l’annuncio di Maria | “Per questo non è in studio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)De Filippi gela tutti. Durante la puntata trasmessa oggi, mercoledì 6 dicembre, ha spiegato come l’amato protagonista sia rimasto vittima di un. Non è chiaro di che natura ma si sarebbe fatto molto male. Durante la puntata di oggi sono stati tanti gli argomenti trattati con Gemma Galgani di nuovo protagonista. Prima deldel coinvolgimento del cavaliere in unogni story-line è stata azzittata da una voce ingombrante. >“In testa ha un solo obiettivo…”. Clamoroso a, torna Riccardo Guarnieri: con la baby fidanzata è finita Una voce sempre più forte che vuole il ritorno di Riccardo Guarnieri in, pronto a corteggiare una tra Roberta Di Padua e Ida Platano, ...