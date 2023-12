Guerre e petrolio | Putin rompe l’isolamento e vola alla corte di Bin Salman Gli Usa | «Se vince in Ucraina | attaccherà altri Paesi europei» – I video

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il presidente russo Vladimirè arrivato a Riad per l’incontro con il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin. Al centro dei colloqui con il leader di fatto del grande Stato arabo dell’Asia occidentale – scrive Bloomberg – il rafforzamento della partnership tra giganti del, dopo che la scorsa settimana l’Opec, l’alleanza tra l’Organizzazione deiesportatori die gliprincipali produttori, hanno ridotto volontariamente la produzione, con l’intendo di sostenere i prezzi troppo bassi rispetto alle attese dei membri. Russia e Arabia Saudita controllano da soli circa un quinto del greggio pompato ogni giorno in tutto il mondo. December 6, 2023 Sfidando il mandato di arresto internazionale che pende sulla sua testa, il leader ...

