Gualtieri | Su TVA non tolti fondi | solo rimodulazione con Togliatti

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Sul tram Termini Vaticano Aurelio domani ci sarà un Consiglio straordinario e ne parlerò lungamente, ma non stati: si tratta di unatecnica, sono stati messi i soldi in modo più omogeneo. Il tram die la Tva sono risorse ‘blended’ (miste, ndr) tra ministero e Pnrr. Essendo molto stretta la deadline e dovendo interrompere i cantieri del Tva durante il Giubileo, adesso la tramviaè tutta finanziata conPnrr e quella Tva tutta condel ministero”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), a margine della presentazione in Campidoglio del piano del trasporto pubblico nella Capitale durante il periodo natalizio. (Red/Dire)