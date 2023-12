Grottaminarda | cittadinanza onoraria al direttore Asl | Ferrante

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del civico consesso per venerdì 8 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi in Piazza Vittoria. Sarà conferita la “” al dottor Mario Nicola VittorioGenerale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino per quanto messo in campo per la crescita e lo sviluppo socio sanitario ed economico della città. Terminato il Consiglio ci si sposterà presso l’Ex Municipio di Corso Vittorio Veneto per l’inaugurazione del Dipartimento di Prevenzione proprio dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino che offrirà servizi legati alla Sicurezza Alimentare ed alla Sanità Pubblica Veterinaria ad un vasto bacino di utenza. La ...