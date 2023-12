Gravissimo incidente | autobus precipita in burrone | è una carneficina

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tragiconelle Filippine: un bus è uscito di strada nei pressi del comune di Hamtic, nella provincia di Antique, provocando almeno 17 morti. Il mezzo sarebbeto in une si sarebbe schiantato a terra dopo un volo di circa 30 metri. Sarebbero17 le persone sono decedute. Altre 11 persone sono rimaste ferite, 7 sono ricoverate in condizioni critiche. Tra le vittime anche l’autista. Quel tratto di strada è considerato tra i più pericolosi dell’intero paese. La dinamica Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per un guasto ai freni. “L’è caduto da un punto elevato, ecco perché l’ha provocato così tante vittime” ha detto Roderick Train, responsabile dell’agenzia provinciale per i disastri Stando ai rapporti, il mezzo si è schiantato contro ...