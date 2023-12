Grande Fratello | sondaggio televoto 25esima puntata | Ricci in testa | bene anche Vatiero

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In vista delladel GF, che andrà in onda su Canale 5, sabato in prime time c’èattesa. Il reality per tutto il mese di dicembre terrà compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori con il doppio-appuntamento settimanale. Al termine delladi lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato i nominati della settimana, che sono: Anita Olivieri, Perla, Mirko Brunetti e Sara. Il verdetto verrà svelato nel corso del prossimo appuntamento.dei fan: Sarala preferita Nel corso del prossimo appuntamento delAlfonso Signorini Alfonso Signorini comunicherà il verdetto del, che ad ...