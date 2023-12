Grande Fratello | Mirko e Perla ringraziano i fan e si dicono addio L' amore è un' altra cosa

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)sembrano finalmente aver trovato le risposte alla loro situazione sentimentale anche se non sono quelle che si aspettavano i fan dell. Un aereo dei fan diè volato sulla casa del, ottenendo l'effetto opposto a quello che si erano prefissi le persone che avevano organizzato la colletta per pagare le spese.hanno ringraziato i fan, ma hanno ammesso che quello che esiste tra loro è affetto, ma non. Svolta nella Relazione traalI perletti, come li chiamo io, i fan su X, non esistono più, almeno come coppia.e ...