Grande Fratello | Mirko Brunetti confessa di provare un sentimento per una delle sue ex ma di sentirsi bloccato a causa dell’altra!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non si può dire che Alfonso Signorini non abbia tirato scacco matto a. L’ingresso nella Casa delprima di Perla Vatiero – sua storica ex fidanzata con la quale ha anche convissuto per molti anni – e di Greta Rossetti- la sua ex tentatrice conosciuta nel villaggio di Temptation Island – ha indubbiamente scosso anima, cuore e mente del gieffino. Le ultime settimane sono state alquante complicate. L’arrivo di Perla ha messo in dubbio la sua storia po la Rossetti, terminata praticamente di comune accordo un paio di puntate fa. Tuttaviaall’epoca era ancora ignaro che successivamente anche Greta avrebbe varcato l’ambita porta rossa! I due spesso hanno cercato un confronto, come avvenuto ieri sera, per trovare un punto di incontro, e per comprender me i reali motivi della ...