“Grande Fratello” | la scena hot tra Greta e il concorrente | la reazione di Mirko al bacio

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) News Tv. Sono sempre più numerosi i fan di, che è entrata lo scorso sabato comeal. La ragazza si è resa protagonista di un siparietto “piccante” in compagnia di un altro gieffino. Nel frattempo,stava osservando i due avvicinarsi sempre di più. È scattato ilma non solo, come ha reagito l’ex didavanti a tutto ciò? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, il gesto di Perla edavanti a tutta la casa: non ci sono più dubbi Leggi anche: “”,Rossetti si mette nei guai dopo la rivelazione a Perla e Garibaldi “”, scatta il ...