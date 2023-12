Grande Fratello | giorno 86 | commenti al live

Altre News in Rete:

Natale 2023, dalla cura della barba alle fragranze senza tempo, le idee regalo per lui

... dalla barba alle fragranze ai coffret Per il marito, il fidanzato, per il papà, il, gli ... tra note di legno, ambra e rosa Profumi senza tempo In alternativa Il profumo , unclassico ...

Grande Fratello, le pagelle: Topazio bacia tutti (voto 7), Maddaloni censurato (voto 5) Corriere della Sera

L’assurda rivelazione di Massimiliano Varrese a Beatrice che lei avrebbe voluto svelare in diretta

Nell’ultima puntata del Grande Fratello si sono nuovamente irrigiditi i legami tra gli attori Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Nel corso della diretta la donna avrebbe voluto rivelare qualcosa ...

Federico Massaro: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

E’ nato a Milano ma, per lavoro, ha girato il mondo. E’ un modello che, nel corso della sua carriera in continua ascesa, ha lavorato per le più grande firme della moda come Dolce e Gabbana, Versace, ...