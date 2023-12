Grande Fratello | Federico e Vittorio sono sempre più vicini | il momento intimo in sauna

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione– Sta nascendo un flirt tra due uomini della casa? È quello che si sta chiedendo il web, dopo che è emerso un video hot traMenozzi eMassaro. I due si trovavano in, quando c’è stato uno scambio di parole provocanti. Era presente anche Greta Rossetti, che ha preferito rimanere in disparte. Nel frattempo, su Twitter, il pubblico ha già incominciato a tifare per la coppia. Ma cosa sarà successo davvero tra l’ingegnere e il modello di Seoul? per saperne di ...