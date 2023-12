Governo | Schlein | ' contro Pd attacchi particolarmente violenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Stiamo assistendo adal Pd. Penso che un sottosegretario abbia fatto utilizzare al suo coinquilino documenti riservati in aula, per attaccare il Pd dandoci dei mafiosi e come non bastasse quello stesso sottosegretario cita Mussolini dicendo 'spezzeremo le reni' alle correnti della magistratura. E oggi sul salario minimo: calpestano ancora una volta le prerogative del Parlamento e delle opposizioni". Così Ellyai cronisti alla Camera.