Google presenta la nuova IA Gemini | su web e Pixel 8 Pro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –hato, il suo modello di intelligenza artificiale (IA) più avanzato e versatile finora. Questo strumento verrà integrato sia in Bard, la piattaforma di, sia negli ultimi smartphone8 Pro. Il CEO di, Sundar Pichai, ha evidenziato le prestazioni d'avanguardia disu numerosi benchmark leader nel settore.1.0 sarà disponibile in diverse versioni: Ultra, Pro e Nano. "Questi sono i primi modelli dell'erae realizzano la visione che avevamo quando abbiamo fondatoDeepMind all'inizio di quest'anno. Questaera di modelli rapuno degli sforzi scientifici e ingegneristici più grandi intrapresi dalla ...

Nella realizzazione di Gemini,ha mantenuto il focus sulla sicurezza: 'In ogni fase del suo sviluppo, prendiamo in considerazione i rischi potenziali e lavoriamo per testarli e mitigarli'. A ...

Disponibile in tre versioni, è il primo modello a superare gli esseri umani nella comprensione del linguaggio multitasking su larga scala, che utilizza una combinazione di 57 materie come matematica, ...

È progettato per funzionare su dispositivi differenti, dagli smartphone ai data center. Sarà disponibile in inglese, ma nei prossimi mesi dovrebbero essere aggiunte altre lingue ...