Golf | DP World Tour 2024 | otto italiani in gara nell’Alfred Dunhill Championship

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un’altra tappa in Sudafrica per il DP, che da Johannesburg si sposta questo fine settimana a Malelane per l‘Alfred. L’evento, arrivato alla 23esima edizione, vedrà indei nove giocatoricon carta piena sul circuito, tutti ad eccezione di Francesco Molinari. Proveranno a ottenere un altro buon risultato Renato Paratore, Matteo Manassero e Francesco Laporta, tutti in top-10 la scorsa settimana. Con loro, sul green ecco pure Guido Migliozzi (al debutto sul DP), Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Filippo Celli e Lorenzo Scalise. Dopo la doppietta firmata rispettivamente al Joburg e al South African Open, Dean Burmester, insegue il tris ...

