Gli Usa annunciano nuovi aiuti militari all’Ucraina per 175 milioni L’appello di Biden | «Non possiamo permettere che Putin vinca»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto didal valore complessivo di 175di dollari. In questa nuova tranche – per la quale sono stati utilizzate le «limitate risorse a disposizione», si legge sul sito del Dipartimento di Stato Usa – sono compresi munizioni per la difesa aerea, munizioni aggiuntive per sistemi di artiglieria ad alta mobilità, missili anti-radiazioni ad alta velocità, missili anti-tank, munizioni per armi leggere, munizioni da demolizione per l’eliminazione degli ostacoli, attrezzature per proteggere le infrastrutture critiche e pezzi di ricambio, attrezzature ausiliarie, servizi, formazione e trasporti. Se il Congresso Usa non approverà la nuova richiesta di finanziamenti della Casa Bianca, questo pacchetto destinato a Kiev potrà essere uno degli ultimi. ...