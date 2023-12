Giustizia | manca il personale ma Nordio non assume | 300 “idonei” pronti a far causa al ministero

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) C’è un conto alla rovescia che riguarda ildellae la carenza di direttori amministrativi, i “capi” dei funzionari degli uffici giudiziari che si rapportano con i vertici delle procure, dei tribunali e delle Corti d’Appello. Ildovrebberne 300, dichiarati “” dopo un concorso del 2021, ma tutto è fermo nonostante manchino ben 500 direttori amministrativi su circa 2044 posti indicati dalla pianta organica. Quindi la scopertura è di quasi il 25%. “Glidirettori – dice uno dei portavoce del ‘ComitatoDirettori’, l’avv. Giandiego Monteleone – hanno deciso di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni contro ildella ...

