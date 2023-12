“Giuseppe è morto” Trovato senza vita il giovane professore scomparso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Erada 24 orelasciare traccia poi, nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della caserma di Tortona, in provincia di Alessandria, hannoil corpo diMolaro: insegnante di 42 anni di storia e filosofai del liceo ‘Peano’. Il suo cadavere è stato individuato tra gli alberi del parco del Milite ignoto, nella cittadina piemontese, non troppo lontano dalla ex sede di una sala da ballo. Non sono ancora chiare le cause della morte. >“Non lo hanno ancora comunicato, ma è successo”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, lo scoop clamoroso appena arrivato: “Perché si sono lasciati” Sul caso indagano i carabinieri insieme alla polizia scientifica che, subito dopo il ritrovamento del corpo, hanno lavorato per ricostruire le circostanze e le cause della morte, sulla quale al momento ...