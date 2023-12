Giulia Cecchettin | il papà | “Perdonare Filippo sarà difficile Un abbraccio ai genitori”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –Turetta? "E' una cosa veramente". Così Gino, ildi, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, a 'Storie italiane', ha risposto alla domanda se potrà mai perdonarlo. "Non lo so – ha detto – un conto è non provare rabbia, il perdono è un passo ulteriore., neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici e ha chiesto a Dio di farlo". "Spero che (ndr) si renda conto di quello che ha fatto e magari un giorno possa dare lui dei messaggi ad altre persone che potrebbero avere la stessa difficoltà", ha poi aggiunto mandando "un grande" aidel giovane, in carcere per l'omicidio. "Forse io tornerò a danzare ...