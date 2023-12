Giulia Cecchettin | il papà | “Perdonare Filippo sarà difficile Un abbraccio ai genitori”

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –Turetta? "E' una cosa veramente". Così Gino, ildi, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, a 'Storie italiane', ha risposto alla domanda se potrà mai perdonarlo. "Non lo so – ha detto – un conto è non provare rabbia, il perdono è un passo ulteriore.