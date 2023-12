Giorgia Meloni nella top 5 di Forbes delle donne più influenti | la classifica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il numeropiù potenti del mondo si è ridotto con l'addio al loro ruolo di leader di Sanna Marin, Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon rispettivamente in Finlandia, Nuova Zelanda e Scozia

... incontra una delegazione della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro 13:00 - Attività di Governo - Incontro- Metsola - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio,, ...

La sosia di Giorgia Meloni vive a Torre del Greco (e vende giocattoli) Corriere TV

Perché tanti parlamentari hanno tolto le firme dalla legge sul salario minimo

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi, Matteo Richetti e altri: tutti i rappresentati dell’opposizione hanno tolto la ...

Tensioni sul Patto di stabilità Ue. Giorgetti e Meloni all’angolo

Via libera al Mes in cambio di regole più flessibili Che poi a dettare la linea dura a Giorgetti c’è la premier in persona, Giorgia Meloni. Se la riunione dei ministri finanziari dovesse peraltro, ...