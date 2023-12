Gioielliere condannato | il giudice getta la maschera | “La sentenza è un monito”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Uno si sforzava di non pensar male. Solo che, come disse un personaggio illustre, a pensare male quasi sempre ci si azzecca. Non volevamo credere che la dura condanna di Mario Roggero, ilche freddò due rapinatori, ferendone un terzo, a Grinzane Cavour (Cuneo), avesse anche una valenza politica. A togliere ogni dubbio ci ha pensato il capo della Procura di Asti, Biagio Mazzeo. Il magistrato ha sentito il bisogno di farsi intervistare dalla Stampa, con la quale ha ammesso che sì, lacontro Roggero rappresenta anche un. A chi? A chi pensa che la difesa sia sempre legittima. Ossia, a chi presta ascolto ai politici – leghisti, beninteso – che hanno ripetuto una frase “decontestualizzata” e diventata alla fine “inquietante”. Ilè “esperto della materia”, nonché sostenitore del diritto dei ...

Altre News in Rete:

Uccise 2 rapinatori in fuga, il gioielliere Mario Roggero raccoglie on line soldi per risarcimenti

commenta Mario Roggero , ildi Grinzane Cavour ( Cuneo )in primo grado per l'uccisione di due banditi durante una rapina al suo negozio, chiede la solidarietà online per poter far fronte ai risarcimenti. ...

Condannato a 17 anni Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori: “Una follia,… La Repubblica

È stato condannato a 17 anni di carcere Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo Il Post

Sentenza gioielliere, l’Anm piemontese: «Sì alla critica, no alla delegittimazione della Corte d’Assise»

Dopo gli avvocati penalisti astigiani, anche l'associazione che rappresenta i magistrati interviene dopo il "linciaggio" mediatico alla sentenza di condanna.

Cuneo, gioielliere condannato per aver ucciso due ladri chiede soldi per risarcimenti

Nuovo capitolo nella vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato per aver sparato a due ladri, uccidendoli, a Grinzane Cavour: Roggero ...