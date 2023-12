Gino Cecchettin | Perdonare Filippo? Sarà difficile

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - "Non si può mettere da parte la rabbia quando la rabbia non c'è. C'è dolore. E si riesce a trasformarlo in qualcosa di positivo solo attraversandolo, non evitandolo. E' quello che ho imparato ahimè sulla mia pelle con Monica, quando è mancato mio padre, e adesso con Giulia. Non lo so se riuscirò a, neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo". Lo ha detto questa mattina, nel corso dell'intervista trasmessa a 'Storie Italianè su Rai1. "Spero solo - aggiunge il papà di Giulia - si renda conto di quello che ha fatto, e magari un giorno possa dare lui dei messaggi ad altre persone che potrebbero avere le stesse difficoltà. Ai suoi genitori do un grande abbraccio perchè forse io ritornerò a fare un sorriso, ...