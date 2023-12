Gino Cecchettin | la sociologa Munafò a Notizie com | “Potrebbe insegnare qualcosa a chiunque”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “In quell’uomo ho conosciuto un’eleganza e una bontà d’animo incredibile.”. In esclusiva a.com, laFlavia, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna a Roma, parla dicome un uomo, un padre “composto anche nel dolore, nonostante la sua perdita sia gravissima”, durante il suo discorso di ieri ai funerali della figlia. Flavia Munafo?,(Ansa Foto) –.comGiuliaè stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta che ora è in carcere. “Questa vicenda ha scosso tutti perché è di una gravità senza limiti”. Le parole del padre ...

